Такие заявления США можно считать сигналом слабости, говорит немецкий евродепутат.

Призывы США к Украине прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам шокируют по крайней мере часть европейских политиков. В частности в этом призналась депутат Европейского парламента от Германии Виола фон Крамон-Таубадель в интервью 24 каналу.

Она отметила, что удары по российским НПЗ могут сократить экономическую способность России продолжать войну, поэтому требования американцев о прекращении таких ударов являются "абсолютно неприемлемыми".

"Да ладно вам! Мы же говорим о существовании страны (...) Как вы можете в США, сидя по другую сторону Атлантики, говорить, чтобы этого не делали? Я была действительно шокирована, когда прочитала это. Шокирована и разочарована", - заявила Крамон-Таубадель.

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По мнению евродепутата, это был "сильный сигнал слабости" США, который "подрывает амбиции" Украины освободить свою территорию от российских оккупантов.

Зато в Германии, как уверяет Крамон-Таубадель, люди в целом одобрительно относятся к украинским ударам по НПЗ в России.

Реакция США на удары Украины по российским НПЗ

Как писал УНИАН, 22 марта авторитетное издание Financial Times со ссылкой на собственные источники написало, что США недовольны ударами Украины по российским НПЗ и что руководство СБУ и ГУР было проинформировано об этом.

Один из собеседников издания сказал, что Белый дом "все больше разочарован наглыми атаками украинских беспилотников" по российским НПЗ. В частности американцы боятся роста мировых цен на нефть и ударов России по западной энергетической инфраструктуре.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал эту информацию "фиктивной" и заверил, что "никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны".

После этого представитель Государственного департамента (МИД) США Мэтью Миллер официально заявил, что Вашингтон "не поощряет и не поддерживает нанесение ударов Украиной за пределами ее территории". Он отметил, что это давняя принципиальная позиция, о которой Украина была проинформирована.

В похожей манере позже высказался и руководитель Госдепа Энтони Блинкен.

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