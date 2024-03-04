Киселев отметил, что таких же длинных мостов как Крымский, в Германии нет, поэтому "придется добрать ответный ущерб по погонным метрам".

Рупор Кремля и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев пригрозил, что Россия может нанести удары по четырем мостам в Германии в ответ на возможную ракетную атаку по Крымскому мосту, которая обсуждалась в опубликованных разговорах немецких офицеров

Как заявил Киселев в эфире телеканала "Россия 1", "равноценных" Крымскому мостов в Германии нет, поэтому "придется добрать ответный ущерб по погонным метрам".

"При всей продвинутости собеседников у них в головах не всплывают картинки мостов в Германии. В этой довольно тесной стране нет таких длинных, как Крымский. Но все же тоже есть на что посмотреть через ракетный прицел. …Жаль будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко", – заявил он.

Видео дня

Затем Киселев перечислил четыре моста в Германии, по которым Москва якобы может нанести ответный удар.

Это, по его словам, Ферманзундский и Рюгенский мосты на севере Германии, соединяющие материк с островами, железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне и Магдебургский водный мост через Эльбу в 150 км от Берлина.

Слитые разговоры немецких офицеров

Российские СМИ распространили запись разговора немецких военных, во время которого, в частности, обсуждали возможность ударов ракетами Taurus по Крымскому мосту с помощью истребителя Dassault Rafale. Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность этих разговоров, назвав этот инцидент "большой проблемой".

В МИД РФ пригрозили Германии "денацификацией" после утечки разговора офицеров Бундесвера о вероятных ударах по Крымскому мосту и пообещали "ужасные последствия".

Вас также могут заинтересовать новости: