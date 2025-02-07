На встрече украинская делегация представит свою позицию относительно прекращения войны.

Президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, на которой также ожидается участие вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кита Келлога.

Об этом Associated Press сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды относительно того, как можно достичь долговременного мира.

На встрече в Мюнхене, как заявил Ермак, Украина надеется обсудить гарантии безопасности, которые можно ввести, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.

Видео дня

Кроме того, он отметил, что даты встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа пока нет, но он повторил, что это должно произойти как можно быстрее, добавив, что "мы над этим работаем".

Ермак подтвердил, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности примерно в конце февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности

Мероприятие пройдет с 14 по 16 февраля, там будут обсуждать вопросы национальной безопасности. В частности, лидеры со всего мира затронут и вопрос полномасштабной войны РФ против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: