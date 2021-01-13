Супруги находились в процессе развода и несколько месяцев жили раздельно.

В Польше 30-летний мужчина задушил жену-украинку во время ссоры.

Читайте такжеВ России мать зарезала троих детей и покончила с собой, среди убитых – младенецОб этом пишет RDC.

Трагедия произошла в городе Соколув-Подляски.

Супруги находились в процессе развода и несколько месяцев жили раздельно. Между ними происходили конфликты и драки.

Тело задушенной 34-летней женщины нашли соседи. У пары осталась трёхлетняя дочь.

На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что убил свою жену во время ссоры. Ему грозит пожизненное заключение.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН