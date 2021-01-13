У пары осталась трёхлетняя дочь / фото ua.depositphotos.com
В Польше 30-летний мужчина задушил жену-украинку во время ссоры.
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Трагедия произошла в городе Соколув-Подляски.
Супруги находились в процессе развода и несколько месяцев жили раздельно. Между ними происходили конфликты и драки.
Тело задушенной 34-летней женщины нашли соседи. У пары осталась трёхлетняя дочь.
На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что убил свою жену во время ссоры. Ему грозит пожизненное заключение.
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