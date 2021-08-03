Министр обороны США и глава Объединённого комитета начальников штабов в момент инцидента находились в Белом доме.

В Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу у входа в здание Минобороны США – Пентагон. Сообщается о нескольких пострадавших.

Как сообщает AP, в связи с инцидентом комплекс временно изолирован. Местные чрезвычайные службы сообщили о нескольких пострадавиших, но характер и тяжесть их ранений неизвестны.

Источники сообщили журналистам, что среди пострадавших – офицер полиции.

Инцидент произошел на транзитном центре Пентагона – буквально в нескольких шагах от здания.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединённого комитета начальников штабов армии США Марк Милли в момент инцидента находились в Белом доме, на встрече с президентом Джо Байденом.

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Напомним, 6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

В связи со штурмом Капитолия были арестованы более 100 человек.

Автор: Дмитрий Захаров