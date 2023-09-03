Сейчас около десяти человек взяты под стражу, еще двое арестованы по подозрению в беспорядках.

В шведском городе Мальме мигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением Корана.

На месте акции собралась толпа в примерно 200 человек. Еще один мужчина стремился прорвать полицейскую барикаду и присоединиться к Момике, он был арестован, информирует SVT.

Сейчас около десяти человек взяты под стражу, еще двое арестованы по подозрению в беспорядках. Из-за напряженной атмосферы акцию закончили досрочно. Сам Салван Момика покинул место происшествия в сопровождении полицейских.

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Напомним, что в Швеции появились опасения по поводу безопасности после провокаций, которые осуществила Россия.

В Стокгольме жгли Коран - реакция Турции

Долгое время Турция была единственной страной, которая блокировала вступление Швеции в НАТО. Президент Эрдоган обвинял Стокгольм в поддержке террористов и приводил пример митинга, на котором жгли Коран на улице публично в столице Швеции.

Однако 10 июля Эрдоган согласился прекратить ветировать вступление Швеции в Альянс.

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