В шведском городе Мальме мигрант иракского происхождения Салван Момика провел еще одну акцию с сожжением Корана.
На месте акции собралась толпа в примерно 200 человек. Еще один мужчина стремился прорвать полицейскую барикаду и присоединиться к Момике, он был арестован, информирует SVT.
Сейчас около десяти человек взяты под стражу, еще двое арестованы по подозрению в беспорядках. Из-за напряженной атмосферы акцию закончили досрочно. Сам Салван Момика покинул место происшествия в сопровождении полицейских.
Напомним, что в Швеции появились опасения по поводу безопасности после провокаций, которые осуществила Россия.
В Стокгольме жгли Коран - реакция Турции
Долгое время Турция была единственной страной, которая блокировала вступление Швеции в НАТО. Президент Эрдоган обвинял Стокгольм в поддержке террористов и приводил пример митинга, на котором жгли Коран на улице публично в столице Швеции.
Однако 10 июля Эрдоган согласился прекратить ветировать вступление Швеции в Альянс.