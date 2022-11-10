Глава Кремля сталкивается с растущими трудностями как дома, так и за рубежом, но пока нет никаких признаков того, что Путин готов сдаться и просить мира.

Два события этой недели подчеркнули вызовы, с которыми сейчас сталкивается российский диктатор Владимир Путин из-за вторжения в Украину.

Приказ российским войскам отступать из Херсона является большой неудачей на поле боя. А решение Путина не ехать на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию подчеркивает уменьшение его дипломатического влияния, пишет Bloomberg.

Издание обращает внимание, что Путин не присутствовал, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин объявили об отступлении. Отмечается, что в Кремле не хотят связывать Путина с поражениями, которые противоречат его желанию навсегда аннексировать Херсонщину и другие украинские территории.

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Так же есть вероятность того, что Путин столкнется с жесткой публичной критикой из-за войны со стороны мировых лидеров на G20, которая перевесит любую потенциальную выгоду от участия в саммите.

Путин мог попытаться найти дипломатическую поддержку у главы Китая Си Цзиньпина или премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Но оба направили сигналы недовольства на прошлой неделе: Си предостерег от любого использования ядерного оружия, а министр иностранных дел Индии четко заявил в Москве, что развивающиеся страны испытывают "очень острую боль" из-за того, что война разжигает продовольственный и энергетический кризисы.

Несмотря на то, что глава Кремля сталкивается с растущими трудностями как дома, так и за рубежом, пока нет никаких признаков того, что Путин готов сдаться и просить мира. Впрочем, его поле для маневра все равно сужается.

Отступление россиян из Херсона

На фоне успешного контрнаступления украинских вооруженных сил 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил что приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр на Херсонщине.

По словам командующего оккупационными войсками в Украине российского генерала Сергея Суровикина, россияне отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр. Он назвал основной причиной бегства своей армии проблемы со снабжением.

Ранее в тот же день стало известно, что россияне взорвали 5 мостов в Херсонской области. Также депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что "у россиян рухнул фронт" на этом направлении.

Однако в Офисе президента заявили, что Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. Там заявили, что Украина верит своей разведке, а не срежиссированным заявлениям.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также считает, что в ситуации с объявлением оккупантами о выходе из правобережья Херсонской области сначала надо подождать и посмотреть, что реально происходит в том регионе, в частности в Херсоне.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска продолжают наступление на Херсонщине согласно плану. С 1 октября освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. кв. км. "За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковской области, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий", - подчеркнул Залужный.

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