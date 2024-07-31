Президент объяснил, при каких условиях можно урегулировать развязанную Россией войну дипломатическим путем.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина не может быть против, если весь мир желает видеть присутствие Российской Федерации за столом переговоров. Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.

В частности, у президента Украины спросили, изменились ли с украинской стороны условия для открытия переговоров с Россией, или до сих пор являются неизменными и касаются требования вывода всех российских войск с восстановлением украинской границы образца 1991-го года, в том числе вывода войск из оккупированного Донбасса и Крыма.

"Я верю - как и большинство стран - что на втором саммите мира в ноябре, российские представители должны присутствовать, иначе мы не достигнем жизнеспособных результатов. Я не хочу, чтобы они помешали нам подготовить совместный план. Если весь мир хочет их за столом (переговоров), тогда мы не можем быть против этого", - сказал Зеленский.

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Как добавил президент, справедливый мир для Украины должен создать возможность восстановить украинскую территориальную целостность, но "это не означает, что мы должны это делать только силой оружия".

"Это желательно для всего мира, чтобы остановить Путина, чтобы границы были обязательным условием. Сегодня мы находимся на линии фронта, пока Россия стремится вести войну. И тогда мы сможем урегулировать эти вопросы дипломатически, если Россия этого захочет", - сказал Зеленский.

Когда закончится война в Украине - мнение Зеленского

Ранее Зеленский в интервью BBC сказал, что в единстве можно попытаться закончить горячую стадию войны до конца года. В то же время, план завершения войны будет готов в любом случае.

"Но план должен быть объединен с партнерами. Чтобы никто не игрался в свои инициативы окончания войны. И это будет зависеть потом от партнеров, которые будут давить на Россию, чтобы Россия согласилась садиться и думать об окончании войны", - сказал Зеленский.

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