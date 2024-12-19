Президент Украины также подчеркнул, что обмен пленных для Украины - это вызов, а не "праздник", а прекращения огня не может быть без хорошей безопасности и усиления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нет мандата вести переговоры от имени Украины и у него слишком теплые отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммите лидеров стран-членов ЕС.

"У меня не было разговора с премьер-министром Венгрии. Я честно говоря, думаю, что это несерьезно, когда мы говорим о тех или иных инициативах, связанных с жизнью украинцев, и когда мы об этом узнаем из средств информации", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что при всем уважении, прежде всего, к венграм и к отношению Венгрии к украинским беженцам, но у премьер-министра Орбана нет никакого мандата на переговоры и его заявления похожи на политический пиар.

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"Его отношения с Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место. Мне кажется, что для нас очень важно сохранить Украину, нашу независимость, суверенитет и сохранить Европу. Украина сегодня защищает Европу ценой жизней украинцев и, безусловно, нам нужна поддержка", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский о "рождественском" обмене пленными и прекращении огня

Как добавил Зеленский, если говорить об обмене пленными, то Украине уже удалось вернуть около 3,5 тысяч украинцев.

Также глава государства прокомментировал заявления Орбана об обмене пленными на Рождественские праздники.

"Мне непонятно, что это за праздник? Может для кого-то - это большой праздник. А для нас это важный challenge (вызов), чтобы возвращать наших людей. Мы обмениваемся пленными. Каким образом и что предлагает венгерская сторона - мне это неизвестно, кроме того, что это просто звучит как-то "празднично", знаете - Рождественский обмен. Нам совсем невесело", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что ничего не может обсуждаться или решаться без участия Украины. "Поэтому, мы очень скептически к этому относимся", - добавил он.

Кроме того, президент прокомментировал заявления Венгрии о прекращении огня.

"Мы все с вами должны понимать, что мы не можем жить с замороженным конфликтом. Когда речь идет о режиме прекращения огня в любом конфликте, в любой войне, люди знают, что будет после - чем все закончится. Надо знать, что (будет) завтра для того, чтобы сегодня делать прекращение огня. В противном случае - вы просто делаете замороженный конфликт. И все. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, сильная позиция Украины... Безусловно, Украина хочет окончания войны. Безусловно, мы хотим устойчивого мира. И безусловно, Россия этого не хочет. И это постоянно демонстрирует", - подчеркнул Зеленский.

"Мирные" предложения Орбана

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Украине установить на Рождество режим прекращения огня и провести масштабный обмен военнопленными.

Впоследствии в Офисе президента Украины отреагировали на заявления Орбана, отметив, что Киев не уполномочивал Венгрию на любые действия по переговорам с Кремлем, при этом Будапешт не предупреждал о контактах с Москвой.

Накануне президент Владимир Зеленский сделал заявление об Орбане-посреднике в контактах с Трампом. По его словам, он не позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану играть роль посредника в отношениях с США. Как сказал Зеленский, "я его не пущу, и таких как он".

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