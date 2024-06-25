Премьер Венгрии блокирует все больше решений, связанных с Украиной.

Европейские столицы разрабатывают способы защитить решения ЕС от все более частого использования Виктором Орбаном права вето, поскольку Венгрия с 1 июля берет на себя председательство в блоке на ротационной основе, пишет Financial Times со ссылкой на документ, к которому получила доступ.

Отмечается, что бельгийское председательство в Совете ЕС, которое заканчивается, предложило несколько вариантов, как обойти или усложнить применение Будапештом права вето. В частности, речь идет о положениях договора ЕС, которые позволяют принимать некоторые решения квалифицированным большинством вместо единодушия, а также требовать от стран больше объяснений в случае вето.

Бельгийский документ 25 июня будут обсуждать министры иностранных дел ЕС. Он является последней попыткой установить предохранители против многолетней кампании Орбана, направленной на уменьшение поддержки Украины и ослабление санкций ЕС против России.

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За последние месяцы венгерский премьер-министр заблокировал или отложил рассмотрение рекордного количества вопросов внешней политики и политики безопасности, которые требуют единодушия. Отмечается, что частично он использует это как способ заставить получить доступ к фондам ЕС, замороженным из-за проблем Венгрии с верховенством права.

По словам четырех высокопоставленных дипломатов ЕС, обструкционизм венгерского премьера достиг беспрецедентного уровня за последние месяцы. Сейчас Венгрия задерживает семь решений по Украине на сумму 6,6 млрд евро. Будапешт просит в обмен разблокировать для себя 6,3 млрд евро, но Брюссель отклонил это предложение, учитывая вероятную политическую реакцию со стороны Европарламента.

Другие страны ЕС начали требовать применить более жесткий подход к Будапешту, например, предлагают использовать новую юридическую лазейку, позволяющую блоку решать вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву. В дополнение к бельгийским предложениям, другие столицы предложили бойкотировать министерские встречи, которые проводятся в Венгрии, и подготовить конфиденциальные приложения к документам ЕС, которые очерчивают альтернативные пути для достижения согласия между остальными 26 членами блока.

В некоторых столицах открыто обсуждается "ядерный вариант" продвижения так называемой процедуры по статье 7 против Венгрии, которая может завершиться лишением ее права голоса.

Проблемы Венгрии и ЕС

Ранее УНИАН писал, что Евросоюз разработал юридический путь, чтобы обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году. Позже стало известно, что страны ЕС одобрили первый транш военной помощи Украине в размере до 1,4 миллиарда евро, который поступит из доходов от замороженных российских активов.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, Венгрия обжалует передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов.

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