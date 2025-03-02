Премьер-министр Польши считает, что необходим "самый тесный альянс" Европы с США.

По мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, Европа в любом случае должна работать над "теснейшим альянсом" с США, даже если позиции администрации Соединенных Штатов и Европы относительно войны в Украине различаются. Об этом он сказал перед отлетом в Лондон на саммит европейских лидеров, пишет The Guardian.

Туск отметил, что "должно быть понятно, что... Польша на стороне Украины, без каких-либо но", и добавил, что это в национальных интересах Польши.

Он также подчеркнул, что Европа должна работать над "теснейшим альянсом" с США, даже если позиция администрации США "не такая однозначная, как наша" по украинско-российской войне.

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Польский лидер также призвал европейские страны увеличить расходы на оборону как "дополнительный страховой полис", одновременно подчеркнув, что "быть самообеспеченным не означает быть одиноким".

"Европа, которая понимает свой глобальный потенциал, свой статус сверхдержавы, будет не альтернативой США, а самым желанным союзником. В конце концов, это то, чего хочет Трамп (Дональд Трамп - президент США, - ред.), чтобы Европа взяла на себя гораздо большую ответственность за свою безопасность", - сказал он.

Кроме того, он процитировал данные последнего отчета Международного института стратегических исследований, которые свидетельствуют о военном превосходстве Европы и Украины над Россией и добавил:

"Это парадокс, кто-то правильно это отметил, что 500 миллионов европейцев просят 300 миллионов американцев защитить их от 140 миллионов россиян".

Он также заявил, что поддержит план премьер-министра Италии Джорджии Мелони созвать экстренный саммит ЕС-США и призвать партнеров увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО, в частности в Финляндии, странах Балтии и Польше.

Позиции Европы и США относительно войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Британия и Франция начинают работу над новым мирным планом для Украины. Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты во время обсуждений с президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эмануэлем Макроном. Впоследствии этот план хотят представить США.

Между тем Соединенные Штаты Америки, несмотря на ссору президентов Трампа и Зеленского, скорее всего, не откажутся от попыток достичь соглашения о прекращении войны в Украине, говорят в администрации США. При этом предполагают, что Трамп усилит давление на Киев и будет избегать непосредственного общения с президентом Владимиром Зеленским.

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