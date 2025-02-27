Премьер-министр Польши заявил, что Евросоюз создан "для поддержания мира".

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза и на его заявление о том, что ЕС создан, чтобы навредить США.

Соответствующее сообщение главы польского правительства появилось на платформе Х.

Туск ответил Трампу, что Европейский Союз создан не для того, чтобы кого-то обманывать, как заявлял Трамп, а для создания свободной торговли.

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"ЕС создан не для того, чтобы кого-то обманывать. Совсем наоборот. Он был создан для поддержания мира, укрепления уважения между нашими нациями, создания свободной и справедливой торговли и укрепления нашей трансатлантической дружбы. Вот так просто", - написал польский премьер.

Угрозы Трампа пошлинами: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на все товары из Евросоюза. Глава Белого дома раскритиковал блок, заявив, что он "был создан для того, чтобы навредить Соединенным Штатам".

"Мы приняли решение, и мы объявим его очень скоро. В целом это будет 25 процентов, и это будет касаться как автомобилей, так и всего остального", - подчеркнул Трамп.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Трампом просил его не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае. По мнению Макрона, приоритетом Вашингтона является введение тарифов на Китай, поэтому одновременное ведение торговой войны со странами ЕС будет противоречить интересам США.

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