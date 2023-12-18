Мартин Дворжак обвинил венгерского премьера в разрушении европейского единства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - троянский конь, который разрушает единство Европейского союза и защищает интересы Российской Федерации. Он использует Украину в качестве рычага влияния для получения денег.

"Сегодня Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает это единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину", - цитирует министра европейских дел Чехии Мартина Дворжака издание EurActiv.

По его словам, Орбан шантажирует Европу и злоупотребляет правом вето.

"Я думаю, что настоящее название (действий Венгрии - УНИАН) - шантаж. Я думаю, что настоящее название - злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России", - подытожил политик.

Венгрию могут выгнать из ЕС - последние новости

На последнем саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не смог заблокировать старт переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, но наложил вето на выделении помощи на 50 миллиардов евро.

Такие дествия Будапешта раскритиковали в ЕС. Так, постоянный представитель Литвы в Евросоюзе Арнольдас Пранцкевичюс предложил Орбану вывести Венгрию из ЕС, если страна не разделяет ценностей других стран Союза.

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