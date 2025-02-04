Отмечается, что последние ограничения США усилят финансовое давление на военную машину РФ, однако неясно, как долго продлится любой перебой.

Маловероятно, что новые санкции Запада против России сами по себе "затянут" президента РФ Владимира Путина за стол переговоров относительно войны в Украине, пишет Bloomberg.

Отмечается, что на данный момент лучшая надежда для союзников Украины заключается в том, что растущее давление на экономику России и напряжение в государственных финансах в конечном итоге станут "неуправляемыми".

"Центральный банк в Москве в последнее время изо всех сил пытается обуздать всплеск инфляции, вызванный нехваткой рабочей силы и резким увеличением государственных расходов, большая часть которых направлена ​​на поддержание военных усилий", - отмечается в публикации.

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По словам аналитика Bloomberg Economics Алекса Исакова, объявленные уходящей администрацией Джо Байдена новые санкции против России могут "уничтожить" 400 000 баррелей в день добычи - около 5% от общего объема добычи России. Однако, по его словам, 10%-й рост мировых цен на нефть с сентября 2024 года ограничит влияние этих потерь.

"Доходы от продажи нефти и газа составляют 30% доходов бюджета России, и санкции усилят финансовое давление на военную машину Путина. Однако неясно, как долго продлится любой перебой: нефтеперерабатывающие заводы в Индии были уверены, что российские трейдеры вскоре найдут способы обойти эти меры", - отмечается в статье.

Также указывается, что с ростом заработной платы с поправкой на инфляцию неясно, сможет ли даже прямая рецессия серьезно повлиять на высокие рейтинги общественного одобрения Путина.

Вместе с тем, акцентируется, что большим источником беспокойства для Кремля может быть состояние государственных финансов - к началу 2025 года правительство потратило около 60% ликвидных активов в своем фонде национального благосостояния.

По словам аналитика Исакова, при нынешних темпах истощения эти легкодоступные резервы могут полностью испариться в течение 12-18 месяцев, если последние санкции вынудят Россию увеличить скидку на экспорт нефти по сравнению с мировыми базовыми ценами до 30 долларов с примерно 12 долларов в январе.

Санкции США против России - что сообщалось

Напомним, 10 января стало известно, что США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", 183 танкеров так называемого "теневого флота, а также против трейдеров и страховщиков российской нефти.

Как тогда отмечалось, в США рассчитывали, что новые ограничения будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно".

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