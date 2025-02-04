Маловероятно, что новые санкции Запада против России сами по себе "затянут" президента РФ Владимира Путина за стол переговоров относительно войны в Украине, пишет Bloomberg.
Отмечается, что на данный момент лучшая надежда для союзников Украины заключается в том, что растущее давление на экономику России и напряжение в государственных финансах в конечном итоге станут "неуправляемыми".
"Центральный банк в Москве в последнее время изо всех сил пытается обуздать всплеск инфляции, вызванный нехваткой рабочей силы и резким увеличением государственных расходов, большая часть которых направлена на поддержание военных усилий", - отмечается в публикации.
По словам аналитика Bloomberg Economics Алекса Исакова, объявленные уходящей администрацией Джо Байдена новые санкции против России могут "уничтожить" 400 000 баррелей в день добычи - около 5% от общего объема добычи России. Однако, по его словам, 10%-й рост мировых цен на нефть с сентября 2024 года ограничит влияние этих потерь.
"Доходы от продажи нефти и газа составляют 30% доходов бюджета России, и санкции усилят финансовое давление на военную машину Путина. Однако неясно, как долго продлится любой перебой: нефтеперерабатывающие заводы в Индии были уверены, что российские трейдеры вскоре найдут способы обойти эти меры", - отмечается в статье.
Также указывается, что с ростом заработной платы с поправкой на инфляцию неясно, сможет ли даже прямая рецессия серьезно повлиять на высокие рейтинги общественного одобрения Путина.
Вместе с тем, акцентируется, что большим источником беспокойства для Кремля может быть состояние государственных финансов - к началу 2025 года правительство потратило около 60% ликвидных активов в своем фонде национального благосостояния.
По словам аналитика Исакова, при нынешних темпах истощения эти легкодоступные резервы могут полностью испариться в течение 12-18 месяцев, если последние санкции вынудят Россию увеличить скидку на экспорт нефти по сравнению с мировыми базовыми ценами до 30 долларов с примерно 12 долларов в январе.
Санкции США против России - что сообщалось
Напомним, 10 января стало известно, что США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", 183 танкеров так называемого "теневого флота, а также против трейдеров и страховщиков российской нефти.
Как тогда отмечалось, в США рассчитывали, что новые ограничения будут стоить России "миллиарды долларов ежемесячно".