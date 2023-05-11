Бывший президент США заявил, что его откровенность может помешать переговорному процессу с РФ.

Бывший лидер США Дональд Трамп избежал ответа на вопрос по поводу того, является ли российский диктатор Владимир Путин военным преступником.

Политик попал в неловкую ситуацию во время теледебатов на CNN. В ответ на прямой вопрос о преступлениях Путина он заявил, что его откровенность может помешать переговорному процессу с РФ, и что сейчас не стоит обсуждать подобные темы.

"Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы решить это дело (завершить войну – ред.)", – пояснил Трамп.

Он отметил, что тема по поводу преступлений Путина должна прозвучать "позже". При этом Трамп заявил, что если бы он был президентом США в период полномасштабного вторжения РФ в Украину, войны бы вообще не случилось.

"Его ошибка заключалась в том, что он вторгся. Он никогда не вторгся бы, если я был бы президентом", - добавил он.

Также Трамп "наградил" лидера РФ серией комплиментов. В частности, назвал его "очень хитрым" и "очень умным".

Сенат США признал Путина военным преступником

Напомним, что в противовес политической позиции Трампа, Сенат США еще 16 марта поддержал резолюцию о том, что Путин является военным преступником, и что судить его нужно соответствующе. Тогда инициатором документа стал сенатор-республеканец Линдси Грэм.

Ранее военные преступления Путина и армии РФ в Украине (в частности в Буче) признал лидер США Джо Байден.

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