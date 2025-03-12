Президент США стремится оставить след в истории, но его возможный провал на переговорах с РФ может испортить ему имидж.

Президент США Дональд Трамп рискует продемонстрировать слабость и "прослыть дураком", если позволит российскому диктатору Владимиру Путину отвергнуть идею о 30-дневном прекращении огня в Украине. Такое мнение выразил военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.

По словам эксперта, американский лидер в своей политике придерживается делового стиля общения, присущего магнату в сфере недвижимости, а россиянам такой подход к переговорам не нравится.

"В реальности дипломатия работает иначе. Так происходит только в сериалах, а не в реальности. Путин очень умен и хитер", - отметил Кларк.

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Аналитик считает, что опасность для президента США заключается в том, что тот будет настаивать на заключении быстрой сделки, которая будет хорошо выглядеть лишь в первые пару недель, а затем развалится. Если подобное случится сейчас, в самом начале его второго срока, то это заметно ударит по имиджу Трампа, который озабочен тем, которое место он оставит в истории.

"Сейчас он действительно думает о том, как он хочет стать "историческим президентом". Вероятность того, что он будет выглядеть дураком перед Путиным, велика", - добавил эксперт.

Также Кларк пояснил, что риторика и действия Трампа после вступления в должность президента США увеличили риск более масштабного конфликта в Европе в ближайшие годы. В то же время аналитик считает, что возможность Третьей мировой войны является маловероятной по разным причинам.

"Если Трамп будет придерживаться политики, если русские и некоторые другие силы будут считать, что американцы фактически уходят из сферы европейской безопасности, то шансы на возникновение милитаризованного конфликта в ближайшие пять лет очень высоки. Мне кажется, хотя я и не хочу драматизировать, что путь, по которому мы идем, к этому и приведет", - подытожил он.

Предложение о временном перемирии

Как писал УНИАН, на встрече в Джидде (Саудовская Аравия) США предложили соглашение о прекращении огня на 30 дней без предварительных условий. Украинская сторона эту инициативу поддержала, а Москва пока не дала ответа. Американская делегация отправилась в Москву 12 марта, чтобы обсудить там потенциальную паузу в боевых действиях.

По мнению представителей западных служб безопасности, пока что нет никаких признаков того, чтобы российский правитель Владимир Путин отступил от своих требований, которые включают "демилитаризацию" Украины, отказ от вступления в НАТО и признание суверенитета РФ над оккупированными территориями.

В то же время, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получил "некоторые позитивные сигналы" относительно возможного перемирия в Украине.

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