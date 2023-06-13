Политик без разрешения воспользовался монологом актера Мэтта Дэймона для саморекламы.

Бывший президент США Дональд Трамп "ступил на те же грабли" и снова испортил свое предвыборное видео, которое опубликовал в рамках участия в следующей президентской кампании, украденными материалами.

Речь идет о звуке из фильма "Air: Большой прыжок", который Трамп использовал в своем ролике без разрешения. Претензии политику по этому поводу уже высказала продюсерская компания Бена Аффлека и Мэтта Дэймона Artists Equity в Twitter.

Там подчеркнули, что не разрешали Трампу использовать материалы фильма для рекламы "себя" или с другой целью.

"Мы не ожидали, не соглашались, не одобряли и не одобряем использование каких-либо кадров или аудиозаписей с Air в кампании Трампа для политической рекламы, или для любого другого использования",- говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Трамп не может использовать материалы фильма без соответствующего согласия: "Мы четко сообщаем, что в случае любого использования материалов с Air кампанией Трампа, где требуется одобрение или согласие, мы такого согласия не предоставляем",- добавляет Artists Equity.

Издание The Guardian отмечает, что скандальный ролик Трамп опубликовал в собственной социальной сети Truth Social, которую создал в 2021 году. Видео состоит из серии слайдов с изображением Трампа на разных этапах жизни политика и сопровождается звуком из фильма Air и монологом актера Мэтта Дэймона, который принял участие в фильме. Собственно, была использована фраза: "За деньги можно купить почти все, но за них нельзя купить бессмертие. Его вы должны заработать".

Фильм "Air: Большой прыжок" - американский биографический фильм драма, рассказывающий историю бренда фирмы Nike (известный производитель кроссовок и спортивной одежды), который в 1984 году пытался подписать, казалось бы, невероятный контракт с перспективным спортсменом Майклом Джорданом. Премьера фильма состоялась в США 5 апреля 2023 года.

Трамп незаконно использовал песню Linkin Park

Напомним, что в 2020 году Трамп также стал фигурантом скандала из-за незаконного использования песен американских исполнителей во время собственной предвыборной компании.

В частности, его публикацию с песней рок-группы Linkin Park официально заблокировал Twitter из-за жалобы на нарушение авторского права со стороны исполнителей.

Также группа The Rolling Stones пригрозила Трампу судебным иском за незаконное использование их песни на одном из предвыборных митингов политика в Оклахоме.

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