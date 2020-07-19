Twitter удалил видео Трампа после жалобы группы Linkin Park

Принадлежащая Linkin Park компания заявила о нарушении авторских прав.

Соцсеть Twitter заблокировала видео избирательной кампании, которое в субботу ретвитнул президент США Дональд Трампа. Администрация соцсети сослалась на жалобу правообладателя.

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Как сообщает The Telegraph, видео содержало музыеу группы Linkin Park.

Отмечается, что Twitter удалил видео, которое президент Трамп ретвитнул из публикации smm-специалиста Белого Дома Дэна Скавино, после жалобы компании Machine Shop о нарушении в ролике авторских прав. Machine Shop принадлежит рок-группе Linkin Park.

Белый дом ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее рок-группа The Rolling Stones предупредила президента США Дональда Трампа, что он может столкнуться с судебным иском, если продолжит использовать их песни в своей предвыборной кампании.

В июне в социальной сети Twitter посчитали, что твит Трампа об «автономных зонах» протестующих содержит угрозы насилия.

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