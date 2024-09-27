В Офисе президента Украины пока не отреагировали на такую публикацию.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп опубликовал письмо, в котором украинский лидер Владимир Зеленский просил о встрече с ним. Текст письма политик обнародовал на своей странице в соцсети Truth Social.

В то же время Трамп не написал своей реакции на это письмо.

"Дорогой Дональд, надеюсь, у вас все хорошо. Я вспоминаю наш недавний телефонный разговор - он был очень приятным. Все мы в Украине хотим, чтобы эта война закончилась справедливым миром. И мы знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Вот почему мы должны стремиться понять друг друга и оставаться в тесном контакте", - начал Зеленский свое обращение к Трампу.

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Глава государства напомнил, что несколько дней назад Украина просила о встрече с кандидатом в президенты США. По словам Зеленского, он хотел бы услышать мысли Трампа "из первых уст".

"Вы знаете, что я всегда с большим уважением отношусь ко всему, что связано с вами, и так оно и должно быть. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, и это было бы хорошим временем для встречи. Я считаю, что для нас важно иметь личный контакт и понимать друг друга на 100%. Дайте мне знать, если вы будете в это время в городе - я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась, как часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь нам закончить эту войну справедливым способом. С уважением, Владимир", - добавил президент Украины.

Встреча Зеленского и Трампа - что известно

Как писал УНИАН, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что все же планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Встреча состоится в пятницу, 27 сентября, около 09:45 (16:45 по Киеву) в Нью-Йорке.

В то же время издание Time написало, что команда Владимира Зеленского отказалась от встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, ведь это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуры. Поэтому команда предложила провести встречу на "более нейтральной территории".

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