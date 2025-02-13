Сейчас самое первое, что надо сделать - начать мирные переговоры, считает Марк Рютте.

Разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина является успешным. Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал на брифинге перед началом заседания министров обороны страны-членов Альянса в Брюсселе.

В частности, у Рютте спросили, считает ли он телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным началом мирных переговоров.

"Это явно производит впечатление, что это также был успешный телефонный разговор. Мы все хотим мир в Украине. Очевидно, что мы должны обеспечить, чтобы Украина была в наилучшей возможной позиции. Очень важно, что когда будет заключено мирное соглашение, чтобы это соглашение было долговременным, чтобы Путин знал, что он больше никогда не сможет попытаться захватить часть Украины. Поэтому, это должно быть частью тех переговоров. И я не сомневаюсь, что это также на уме у президента Трампа и американской команды", - подчеркнул Рютте.

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Как добавил генеральный секретарь Альянса, сегодня, в ближайшие дни и недели между союзниками будет происходить тесная координация.

В то же время у Рютте уточнили, не будет ли позиция Украины на переговорах лучше и сильнее, если темы возвращения оккупированных территорий и членство в НАТО еще будут на повестке дня этих переговоров.

"Я верю, что мы должны убедиться, что мы сосредотачиваемся на больших вопросах, и первым таким большим вопросом является обеспечение начала переговоров, и что Украина находится в позиции, когда Путин будет знать, что он должен сесть за стол переговоров", - сказал Рютте.

Он подчеркнул, что Украина должна быть в сильной позиции.

По его убеждению, если соглашение будет заключено, в итоге очень важно, чтобы оно не было подорвано, поскольку после Минской договоренности в 2014 году Путин пытался захватывать части Украины, а затем в 2022 году начал полномасштабное вторжение.

"Мы никогда больше не должны такого делать. Я абсолютно выступаю за мир. Я выступаю за мирные переговоры", - отметил Рютте.

Он сказал, что по итогам переговоров соглашение должно быть длительным, а Украина в безопасности.

Разговор Трампа и Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Трамп разговаривал с Путиным. По итогам телефонного разговора президент США заявил, что переговоры о прекращении войны будут начаты немедленно. Президент США попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Волтца и посла и специального посланника Стива Уиткоффа возглавить переговоры.

В то же время, министр обороны США Пит Гегсет отметил, что будущее мирное соглашение должно исключить новое нападение Российской Федерации на Украину. По его словам, в США хотят, чтобы Украина была суверенной и богатой. Впрочем, он считает нереалистичным возвращение Украины к границам 1991 года, которые были нарушены Россией в 2024 году с оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

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