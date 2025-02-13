Отмечается, что команда Трампа не имеет реального опыта ведения переговоров с русскими.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот шаг американского лидера вызвал негативную реакцию со стороны стран Европейского союза и опасения о "сдаче" Украины.

Европейцы обеспокоены тем, что никто из команды Трампа не имеет реального опыта ведения переговоров с русскими. При этом большинство членов команды Путина имеют десятилетний опыт ведения дел с США и Украиной и обучались ремеслу у российских спецслужб.

Данная ситуация создает ряд опасностей как для Евросоюза, так и для Украины. Под натиском россиян Вашингтон может заключить плохую сделку, которая не приведет к завершению войны, а лишь отсрочит ее распространение по Европе.

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Журналисты Bloomberg рассмотрели три возможных сценария развития событий в Украине.

Базовый вариант

По наиболее вероятному сценарию, оккупированная территория в обозримом будущем останется под фактическим контролем России. Возможны некоторые обмены землей с участием российской территории в Курской области, захваченной Киевом.

Украина получит определенные гарантии безопасности. И большая часть переговоров будет сосредоточена на том, насколько сильными они будут. Поскольку членство в НАТО, скорее всего, пока не рассматривается, любое обещание, данное сегодня, в конечном итоге будет зависеть от будущих политических лидеров.

Если европейцам удастся наладить связь с Белым домом, они будут пытаться убедить Трампа сохранить поддержку Киева со стороны США достаточно долго, чтобы страны ЕС смогли нарастить собственный потенциал.

Лучший вариант

Идеальным для Киева сценарием было бы двустороннее обязательство США и Европы вмешаться в ситуацию, если Москва откажется от сделки. Но риск прямого конфликта с Россией заставляет насторожиться даже некоторых самых ярых сторонников Украины.

Вместо этого партнеры Киева могли бы взять на себя обязательства по увеличению военной поддержки и повторному введению или усилению санкций против России. Они также могли бы помочь Украине развить оборонную промышленность и восстановить силы, чтобы они служили главным сдерживающим фактором против агрессии Кремля.

Если ЕС сможет выполнить все эти условия, это может открыть путь для присоединения Украины к блоку, возможно, в течение следующих 10 лет, что укрепит его восточный фланг и продемонстрирует возросшую способность влиять на соседние страны.

Худший вариант

В самом кошмарном для Киева сценарии Трамп может потерять интерес к будущему Украины еще до урегулирования, прекратив военную и финансовую помощь и оставив европейцев разбираться с проблемой.

Даже если взаимодействие Трампа с Путиным приведет к заключению мирного соглашения, которое на первых порах удастся сохранить, это может лишь отсрочить следующий этап того, что Путин назвал войной между НАТО и Россией.

Сделка сохранит суверенитет Украины и позволит стране начать восстановление. Но оно также может закрепить значительные успехи Путина: контроль над большей частью украинской территории и потенциальное препятствие для вступления Киева в НАТО.

Прибалтийские страны, которые Путин рассматривает как часть Российской империи, которую он хочет восстановить, будут наиболее вероятной целью.

Война в Украине - последние новости

Европейские власти ожидают, что Трамп заявит, что они должны заплатить за восстановление Украины и разместить там войска для поддержания мирного договора, в достижении которого они принимать участия не будут.

Президент США Дональд Трамп начал указывать лидерам ЕС, что им нужно сделать для мира в Украине, но это обнажило главную проблему Европы.

Дело в том, что защита Украины и расширение собственных вооруженных сил может обойтись крупнейшим государствам континента в дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.

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