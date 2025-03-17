Известно, что постоянно обсуждается вопрос ЗАЭС, но она не одна может стать предметом торга.

Четких очертаний будущего мирного соглашения между Украиной и РФ до сих пор нет. Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопросы украинских территорий и электростанции, а также другие активы. Британское издание Sky News попыталось проанализировать, о каких активах может идти речь.

Издание напоминает, что территориальные требования России охватывают полностью Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, из которых почти полностью РФ контролирует только Луганщину. Также очевидно, что под электростанциями Трамп имел в виду Запорожскую АЭС, которую РФ контролирует с марта 2022 года.

Британский военный аналитик Майкл Кларк считает, что кроме ЗАЭС предметом переговоров может стать вопрос восстановления Каховской плотины, разрушенной в июне 2023 года. Без нее невозможно восстановить огромное Каховское водохранилище. По мнению Кларка, Москва может проявить заинтересованность в том, чтобы контролировать дамбу и таким образом иметь большее влияние на Украину, подрывая ее суверенитет.

Видео дня

Кроме того, Москва может потребовать восстановления водоснабжения в Крым из Днепра, что тоже потребует создания или восстановления определенной инфраструктуры в Херсонской области.

По словам аналитика, предметом потенциального обсуждения может быть также инфраструктура и дороги вдоль реки Оскол на Харьковщине. Ведь мосты через Оскол являются воротами вглубь Харьковской области.

Перспективы окончания войны

Как писал УНИАН, правительство Германии не рассчитывает на то, что прекращение огня в Украине будет достигнуто в ближайшее время. Именно поэтому Берлин готовит новые поставки оружия, говорят в канцелярии Шольца.

Также мы рассказывали, что Путин не настроен на прекращение войны. Аналитики считают, что РФ может использовать перемирие для подготовки нового наступления. При этом нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от возобновления российской агрессии.

Вас также могут заинтересовать новости: