Издание также проанализировало, сколькими жителями Земли правят женщины.

В мире все больше политической власти оказывается в руках пожилых мужчин. В настоящее время среди государств, которыми правят мужчины в возрасте, можно назвать США, РФ, Китай, Индию и Иран.

Как пишет Bild, из примерно 8 млрд жителей планеты, 5,4 млрд, то есть 67,5%, находится под властью мужчин старше 70 лет.

Сейчас рекордно старым президентом является Поль Бийя. Ему 91 год, и он президентствует в Камеруне уже 42 года. При этом средний возраст жителей этой страны составляет чуть меньше 18 лет.

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Под управлением женщин находится 380 млн человек - это чуть менее 5% населения Земли. Сейчас женщины при власти есть в 28 странах, крупнейшие среди которых - Мексика и Италия. Самая молодая женщина премьер-министр Исландии - Криструн Фростадоттир. Ей 36 лет.

Президенты США

Джо Байдену на момент вступления в должность президента США в 2021 году было 78 лет. И он считался самым старым президентом страны. Однако Дональд Трамп 20 января 2025 года тоже принимал присягу президента в возрасте 78 лет. Но если подсчитать четко, то он на 22 дня старше 43-го президента Джорджа Буша и на 66 дней старше 42-го президента Билла Клинтона.

Самым молодым живым бывшим президентом является Барак Обама, которому 63 года.

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