Как и Байден в 2021-м, Трамп вступил в должность в возрасте 78 лет.

Джо Байден, вступая в должность президента США в 2021 году, имел 78 лет. До сих пор он был самым старым президентом Соединенных Штатов. Однако Дональд Трамп 20 января 2025 года тоже принимает присягу президента в возрасте 78 лет, пишет USA Today и приводит интересные о возрасте нынешнего и бывших президентов США.

Кто самый старый из живых президентов

Байден до инаугурации Трампа был самым старым действующим президентом США. А Трамп до своей инаугурации был самым старым бывшим президентом. После вступления в должность Трампа Байден, который на четыре года старше, становится самым старым экс-президентом.

Трамп на 22 дня старше 43-го президента Джорджа Буша и на 66 дней старше 42-го президента Билла Клинтона.

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Сколько бывших президентов США еще живы

Только четверо бывших президентов США живы. Это - Билл Клинтон, Джордж Буш, Дональд Трамп и Барак Обама. После инаугурации Трампа к ним присоединится Байден.

78-летний Клинтон является единственным бывшим главнокомандующим, который занимал эту должность в течение XX века, отмечает издание.

Кто самый молодой из живых бывших президентов

Самым молодым живым бывшим президентом является Барак Обама, которому 63 года.

Трамп станет первым президентом за более чем 100 лет, который займет два срока подряд

Трамп станет вторым президентом в истории США, который обойдет два срока подряд. Первым был Гровер Кливленд, который занимал должность в Белом доме два срока в 1885-1889 и 1893-1897 годах. Он был впервые избран президентом в 1884 году, но потерпел поражение от республиканца Бенджамина Гаррисона в 1888 году. Затем он победил Гаррисона на президентских выборах 1892 года.

Инаугурация Трампа: последние новости

Как сообщал УНИАН, новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией Трамп прибыли в Белый дом. Там их поздравили нынешний глава Вашингтона Байден и первая леди Джилл Байден.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. Республиканец дал много разных обещаний, которые намерен выполнить на новой должности, включая завершение войны в Украине.

Трамп перед инаугурацией упомянул Украину и анонсировал переговоры с Путиным. На митинге в Вашингтоне 19 января он публично пообещал закончить войну в Украине и заявил, что сразу после вступления в должность будет контактировать с российским диктатором Владимиром Путиным.

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