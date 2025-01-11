Правительство Дании выразило готовность обсудить любой другой запрос США по острову, кроме его продажи.

Правительство Дании направило команде новоизбранного президента США Дональда Трампа частные сообщения о готовности обсудить усиление безопасности или увеличение военного присутствия США на острове Гренландия, так как власти хотят избежать публичного столкновения с новой администрацией Соединенных Штатов, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

В своих сообщениях правительство Дании просил команду Трампа объяснить, что именно имел в виду новоизбранный президент в своих комментариях относительно острова, рассказали источники. Также "правительство Дании четко дало понять, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любой другой запрос США по острову".

Издание отметило, что США уже имеют военную базу на Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, согласно которому, мол, "можно легко обсуждать увеличение американских сил".

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Отказ Трампа исключить возможность военного захвата острова Гренландия Копенгаген расценил как угрозу вторжения в давнего союзника НАТО, поэтому правительство Дании хочет убедить избранного президента США, в частности через частные сообщения его советникам, что "его проблемы безопасности можно решить, не требуя Гренландии для США", отмечает Axios.

В материале со ссылкой на европейского дипломата говорится, что Данию многие рассматривают как одного из ближайших союзников США в ЕС, и никто и подумать не мог, что "она станет первой страной, с которой Трамп начнет борьбу".

Отмечается, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен и ее коллега из Гренландии Муте Эгеде встретились в пятницу в Копенгагене, чтобы обсудить ситуацию. После встречи на пресс-конференции оба сообщили, что готовы встретиться с Трампом.

"Гренландия - для народа Гренландии. Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", - сказал Эгеде.

Издание приводит мнение основателя и старшего научного сотрудника Арктического института Малте Хамперта, который отметил: если настоящей заботой Трампа является безопасность - "нет причин, чтобы США не могли просто увеличить свое военное присутствие и потенциал в Гренландии в рамках своего альянса с Данией".

Однако из-за постоянных заявлений новоизбранного президента, а также из-за визита его сына на остров "официальные лица Дании и Гренландии не могут исключить возможность того, что Трамп настроен достаточно серьезно".

Издание добавляет: остается открытым вопрос, будет ли Трамп доволен заключением соглашения с Данией, или он все же хочет стать "первым президентом за 80 лет, который получит новые территории для США".

Посягательство Трампа на Гренландию: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, "американскую мечту" о Гренландии придумал не Трамп. Предложения покупки острова выдвигались американскими лидерами неоднократно, начиная с XIX века, и отражали стремление США к территориальной экспансии, геополитическому контролю и укреплению национальной безопасности.

Если бы Трамп реализовал свою угрозу аннексировать Гренландию силой, "это была бы самая короткая война в мире", ведь у Гренландии нет оборонительных возможностей, отметил старший научный сотрудник Датского института международных исследований Ульрик Прам Гад.

По мнению некоторых западных аналитиков, намерение новоизбранного президента США Дональда Трампа получить контроль над островом Гренландия может быть на пользу Кремлю, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую Россия сейчас практикует в Украине.

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