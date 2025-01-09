Претензии США на остров могут помочь Путину попытаться легитимизировать вторжение в Украину, пишет издание.

Намерение новоизбранного президента США Дональда Трампа получить контроль над островом Гренландия может иметь преимущества для России, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую Россия сейчас практикует в Украине, пишет Sky News.

Издание напомнило, как публично в Кремле отреагировали на заявления Трампа по Гренландии. В частности, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что Арктика - это зона российских "национальных интересов" и "стратегических интересов".

"Мы очень внимательно следим за достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава Богу, на уровне заявлений", - процитировало издание Пескова.

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Обеспокоенность Кремля не является неожиданностью, говорится в публикации, если учесть "экономическое и геополитическое значение Арктики для Москвы".

"Россия имеет самую длинную арктическую береговую линию длиной более 15 000 миль, а огромные запасы нефти и газа в регионе делают ее чрезвычайно важной для энергообеспечения страны. Изменение климата еще больше усилило его важность, поскольку таяние льда делает Северный морской путь, который обнимает арктическое побережье России, все более жизнеспособным", - говорится на Sky News.

В то же время, отмечается, Россия является единственным арктическим государством, которое не входит в НАТО, и "таяние льда означает, что она все больше рассматривает свою арктическую границу как уязвимое место.

"Попытка США получить больше арктических территорий (даже если бы это было у другого члена НАТО) воспринималась бы как провокация. Один российский законодатель выразил опасения, что Гренландия станет домом для стратегических бомбардировщиков США", - пишет издание.

Отмечается, что слова, сказанные Песковым, - это публичная реакция России. На самом же деле, подытоживается в публикации, если предположить, что США получат контроль над Гренландией, это может вызвать раскол в НАТО: "вместо того, чтобы сражаться как один, они могут воевать между собой".

И, что еще важнее, "это артикулирует экспансионистскую политику, которую Россия сейчас практикует в Украине", пишет Sky News.

"Таким образом, это могло бы помочь Владимиру Путину попытаться легитимизировать вторжение к своему соседу, утверждая: "Если США хотят претендовать на территорию во имя национальной безопасности, то почему мы не можем?" - говорится в материале.

Планы Трампа по Гренландии: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, республиканец Майкл Волц, которого Трамп назначил советником по вопросам национальной безопасности, поддержал его заявления о необходимости установить контроль над Гренландией. Он объяснил, зачем США Гренландия. По его словам, остров важен для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

В Кремле сравнили посягательство Трампа на Гренландию с оккупацией территорий Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если судьба Гренландии будет зависеть от мнения жителей острова, то нужно вспомнить и о мнении людей из "новых регионов России".

Военный эксперт Михаил Самусь, комментируя заявления Трампа о территориальных претензиях США, отметил, что мир находится на этапе пересмотра того, "что такое классические международные отношения, что такое классическая геополитика". Он не верит в присоединение Гренландии к США, "особенно в таком агрессивном стиле", хотя и допускает увеличение экономического и военного сотрудничества между США и Данией и "более широкое использование этих направлений именно в интересах Соединенных Штатов".

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