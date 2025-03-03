Владислав Оленченко считает, что Трамп получил "послание" из Кремля.

Президент США, вступив в сговор с россиянами, будет угрожать Европе за помощь Украине.

Об этом в эфире проекта "Мосейчук Podcast" рассказал соучредитель аналитической платформы "Михайловский клуб" Владислав Оленченко.

"Россия в шоке от того, что Зеленский сорвался в Вашингтон. По плану, Трамп должен был его подписать (соглашение о минералах — ред.) и дожать на прекращение огня. Это его обязательство в рамках партнерства с путиным", — уверен эксперт.

Видео дня

Оленченко уверен, что Трамп уже получил "послание" из кремля.

"Сейчас Трамп будет всеми правдами и неправдами пытаться заманить Зеленского и таки продолжить и подписать это соглашение и заставить его согласиться на прекращение огня. Потому что это его обязанность в рамках общего плана", — рассуждает он.

"Трамп будет кричать о том, чтобы не смели помогать Украине. А если кто-то будет помогать — ‘я вас санкциями забью’. Они будут пытаться заставить Европу признать статус-кво, который решен на 'Ялте-2' Трампом и путиным. Мол, согласитесь, что половина Европы снова будет под Московией. А если нет — путин вас закидает ядерным оружием, а мы наложим санкции", — добавил Владислав Оленченко.

Другие новости в контексте последних событий

Ранее УНИАН сообщал, что Украина должна уступить РФ территории в обмен на гарантии безопасности, по словам советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Волца. Америка больше не может "продолжать предоставлять Украине миллиарды и миллиарды без конца".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна превратить Украину в "стального дикобраза". Она подчеркнула, что лидеры Европы провели "хорошее и откровенное обсуждение", в ходе которого обсудили, какие меры необходимо предпринять, чтобы поставить Украину в позицию силы

Вас также могут заинтересовать новости: