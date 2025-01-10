Гуам может стать важнейшим объектом в регионе для сил США и союзников в случае вторжения Китая на Тайвань.

Соединенные Штаты Америки превращают Гуам в один из самых защищенных островов мира. Пентагон тратит на это миллиарды долларов.

Эта островная территория, расположенная в Тихом океане в 1700 милях (2730 км) от Тайваня, может стать важнейшим объектом в регионе для сил США и союзников в случае вторжения Китая на Тайвань. Об этом пишет в колонке для The Telegraph военный обозреватель Дэвид Акс.

"Достаточно удаленный от вероятного места боевых действий, чтобы быть относительно безопасным от наиболее интенсивных китайских атак, но достаточно близкий, чтобы функционировать как перевалочная база для воздушных, морских и сухопутных сил США и союзников, Гуам может стать точкой опоры для американских рычагов влияния в войне за Тайвань", – акцентирует автор.

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Однако сам Гуам не является неуязвимым. На вооружении китайской армии есть сотни баллистических ракет, способных ударить по территории острова с площадок в Китае. Речь идет в том числе о мобильных DF-26. Угрозу для Гуама могут представлять также китайские бомбардировщики и подводные лодки, если приблизятся на достаточное расстояние для запуска крылатых ракет.

Поэтому Пентагон тратит миллиарды долларов на превращение Гуама в один из самых защищенных островов в мире. Центральное место в этом усилении занимает новая наземная версия системы вертикального запуска Mark 41 ВМС США, размещенная в массивной навесной конструкции.

Акс напомнил, что в декабре 2024 года Агентство противоракетной обороны США провело критическое испытание системы "Защита Гуама". Тогда грузовой самолет взлетел с военно-воздушной базы Андерсен и выпустил мишень, имитирующую входящую баллистическую ракету. Мощный радар AN/TPY-6 отследил ракетную цель. Навесная пусковая установка выстрелила ракетой Raytheon SM-3, которая успешно поразила цель.

Но учитывая разнообразие и плотность потенциальных угроз для островной крепости, одной только навесной пусковой установки недостаточно. План по усилению обороны Гуама хотят завершить до 2026 года. И окончательная архитектура обороны включает радары, несколько пусковых установок Mark 41, а также ряд ракетных батарей класса "земля-воздух", размещенных на дюжине или более площадок, преимущественно на стороне Гуама, обращенной к Китаю. Военные корабли ВМС США и союзников, направляющиеся к Гуаму или с него, также могут внести свой вклад в оборону острова – так же как и любые местные эскадрильи истребителей.

"Это впечатляющая система. Но это не означает, что ее достаточно. После быстрого расширения и модернизации в течение последних лет китайские ракетные войска могут, если будет соответствующий приказ и они не против потратить большую часть своих боеприпасов, выпустить по Гуаму тысячу ракет. Хватит ли на Гуаме ракет-перехватчиков, чтобы нацелить их на все ракеты, летящие к нему? Наверное, нет", – добавил военный обозреватель.

Отмечается, что перехватчики SM-3 и SM-6 пользуются большим спросом в Вооруженных силах США, но являются дефицитными. Компания Raytheon производит лишь дюжину новейших ракет SM-3 Block IIA в год, а их стоимость составляет 28 миллионов долларов за штуку.

Угроза нападения Китая на Тайвань

Недавно Китай провел крупнейшее развертывание военно-морских сил за последние 30 лет. На Тайване это вызвало беспокойство, тогда как в США угрозы не увидели.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс говорит, что трудности РФ в начале полномасштабного вторжения в Украину должны были бы вызвать беспокойство у Китая, который, вероятно, готовится к нападению на Тайвань. НОАК уже 40 лет не участвовала в войнах и имеет гораздо меньше опыта, чем оккупационные войска РФ.

"Если бы КНР осуществила агрессию против соседа, она, вероятно, обнаружила бы то, что Россия втянула в Украине: что обе стороны должны быть готовы к длительной, затяжной борьбе, где цена для всех со временем только растет", – пояснила Хикс.

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