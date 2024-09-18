По словам Фрэнка Кендалла, "чтобы предотвратить конфликт, мы должны быть готовы".

Война между США и Китаем в Тихом океане не является неизбежной, но угроза ее растет. Об этом во время выступления на съезде Ассоциации воздушно-космических сил заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, сообщает Business Insider.

"Я не говорю, что война в Тихом океане является неизбежной. Это не так. Но я говорю, что вероятность растет и будет расти", - сказал военный.

Он привел пример растущего потенциала Китая и указал на проведение более масштабных военных учений, которые, по его словам, были направлены на вторжение и блокаду Тайваня. Кендалл также напомнил о значительных инвестициях Китая в военные организации, возможности и оперативные концепции, которые "специально направлены на препятствие способности США и их союзников расширить влияние в западной части Тихого океана".

Видео дня

"Я внимательно наблюдал за эволюцией (китайской - УНИАН) армии в течение 15 лет. Китай не является угрозой в будущем; Китай является угрозой сегодня", - подчеркнул министр ВВС США.

Он отметил, что в течение последних 15 лет наблюдает растущее беспокойство и тревогу других стран Индо-Тихоокеанского региона относительно возможностей и намерений Китая, который к тому же "продолжает наращивать свои ядерные силы и свою способность действовать в киберпространстве".

"Чтобы предотвратить конфликт, мы должны быть готовы", - резюмировал Кендалл.

Конфликт между Китаем и Тайванем - последние новости

Китай не готов вторгнуться на Тайвань, но может зайти в Россию. Об этом на днях написало The Telegraph.

По мнению журналиста издания Джорджа Эллисона, Китаю легче отхватить большую часть российских территорий, чем вторгнуться на Тайвань. Рассчитывать на мощный ответ Москвы трудно, поскольку большинство ее войск находятся в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: