Тихановская якобы дала показания КГБ на членов своего штаба: те хотели ее убить

Она узнала голоса всех участников разговоров на записях, где соратники планировали ее убить.

Белорусский государственный телеканал "ОНТ" опубликовал информацию якобы кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская дала показания на членов своего штаба.

Об этом сообщил провластный белорусский телеграмм канал "Желтые сливы", который накануне первым опубликовал обращение Тихановской, где она в кабинете председателя ЦИК просит белорусов не идти на мирные митинги.

Читайте также"Сегодня мне 26 и я загадала, чтоб никого больше не убили": монолог плачущей девушки из Минска потряс сеть

"Тихановской в КГБ дали прослушать запись, где соратники планировали ее убить! Голоса всех участников разговоров на записях ней идентифицированы. Фамилии ею названы и подтверждены. Готовится возбуждение уголовных дел по статье "Убийство, подготовка убийства". Тихановская приняла решение уехать из Беларуси самостоятельно", - говорится в заметке.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать. Ночью произошли новые столкновения протестующих с силовиками - люди пытались установить баррикады и бросали в ОМОНовцев петарды. Сотрудники ОМОНа, использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

На дневные протесты в Минске 12 августа вышли родственники задержанных, предприниматели и сотни женщин в белом. Вечером начались новые массовые задержания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram