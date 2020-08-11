"Не было выбора": у Тихановской раскрыли неожиданные детали ее выезда в Литву

В штабе кандидата говорят, что сейчас у них есть две задачи.

Кандитата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую из страны вывезли власти республики.

Об этом рассказала доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова, пишет TUT.by.

По ее словам, отъезд Тихановской позволил освободить начальника штаба кандидата - Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

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"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - говорит Ковалькова.

По словам представительницы команды Тихановской, у них сейчас есть две задачи - защитить выбор и остановить кровопролитие.

"Сейчас ситуация критическая, как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия, мы должны защищать нашу победу легальными, ненасильственными способами. Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - сказала она.

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Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов.

Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.

Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

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