Путин дважды застал Запад врасплох и может это сделать снова во времена, когда все слишком сосредоточены на Китае и коронавирусе

Кто моргнул первым? После двух недель роста напряжения вокруг Украины Россия объявила о "завершении военных учений" возле украинской границы. Поскольку Вашингтон уже отменил свое решение отправить два военных корабля в Черное море на фоне того, как Кремль играл мускулами, аналитики начали спорить: кто дал начало деэскалации? Владимир Путин или Запад?

Об этом пишет The Telegraph. Вместо того, чтобы опускаться до соревнования в "биении себя в грудь", которое начал Путин, настоящий вопрос заключается в том, кто "моргнет первым".

"Ни один из источников напряжения между Россией и Западом не исчез. Огонь из пушек, уничтожающий режим прекращения огня на востоке Украины, и тяжелое состояние здоровья диссидента Алексея Навального в тюрьме - это лишь две невралгические проблемы, отравляющие отношения Запада с Востоком. Широкая вражда между Россией и США по всему Ближнему Востоку от Ливии через Сирию до Афганистана - это часть большей геополитической картинки", - говорится в статье.

Читайте такжеNZZ: Украина и Тайвань-жертвы одной войны, которую никто не хочет заметитьА потом, еще есть Китай. Отношения Запада с Пекином серьезно ухудшились после появления COVID-19, а также споров о его происхождении и способов коммунистического режима бороться с пандемией. Россия видит в этом возможность усилить свои стратегические позиции. Пять лет назад Вашингтон использовал "китайскую карту", чтобы изолировать Москву. Теперь Кремль и Пекин надеются, что их сотрудничество "побьет" американскую силу.

Предлагая Китаю стратегические районы, наполненные природными ресурсами, остро необходимыми для экономики Пекина, Россия может улучшить свое положение на фронте противостояния с Европой. Переориентация экспорта газа и нефти на Китай дает Москве доходы, на которые США не могут наложить санкции. В то же время, российская сторона защищает Пекин от похожей проблемы, когда Вашингтон пытается реагировать на проблемы вокруг Тайваня и уйгурцев.

"Путин дважды застал Запад врасплох. В 2014 году он оккупировал Крым, а потом в 2015-м вторгся в Сирию. То, что он пока не аннексировал украинский Донбасс, не означает, что Путин не начнет действовать решительно, когда появится возможность", - говорится в статье.

Наступление Китая против Тайваня может быть именно тем кризисным моментом, который разделит силы США и создаст раскол на Западе в вопросе, какой из кризисов более приоритетный. В конце концов, провал может произойти в обоих направлениях.

Общества на Западе сосредоточены больше на здравоохранении, чем на внешней политике. Поэтому нас ждет долгое, жаркое лето, во время которого Великобритания и США будут делать большие шаги, чтобы взять под контроль COVID-19 с помощью массовой вакцинации. Это предпосылка для того, чтобы заставить экономики стран снова расти. Но европейские союзники по НАТО до сих пор заперты в карантинах.

Читайте такжеВ США заявили, что пока рано говорить о деэскалации ситуации в границе Украины и РФНесколько стран ЕС уже смотрят на российскую вакцину "Спутник V" как на спасательный круг. Сочетание экономического ослабления с вакцинной зависимостью в ЕС дает Кремлю надежду, что НАТО не будет что-то делать, когда вспыхнет кризис. Отсутствие солидарности ЕС с Чехией в ее конфликте с Москвой - это доказательство проблемы.

Череда кризисов по всей Евразии становятся сплетением вызовов для администрации Джо Байдена. Президент США, кажется, часто повторяет или даже пародирует Теодора Рузвельта, выражаясь жестко, но воздерживаясь от ощутимых ударов. Избегание конфликта с ядерными Россией или Китаем - это, очевидно, разумно. Но позволять Путин или Си Цзиньпину определять красные линии опасно. Потому что они могут решить пересечь такие линии, начертанные Западом, ожидая, что Байден блефует.

"От Украины до Тайваня связь слов и намерений Вашингтона остается опасно нечеткой. Более слабые, но внимательные враги, такие как Россия и Китай, ищут возможностей для самоутверждения. Если они скоординируют территориальные завоевания, западная солидарность, а также его способность контролировать события могут быть уничтожены", - говорится в статье.

Стягивание войск РФ к границе: что произошло

РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля Кулеба отметил, что численность российских войск на границах с Украиной через неделю вырастет до более 120 тыс. военнослужащих.

22 апреля в оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск во время внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

По его словам, Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поручено спланировать и приступить с 23 апреля до возвращения войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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Перевод: Лесь Дымань