Капитаны владеют реальной информацией о владельцах теневых танкеров.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новую информацию о судах и их капитанах, которые задействованы в теневом флоте РФ, "питающем" вторжение в Украину.

"ГУР МО Украины публикует данные об 11 российских капитанах и 31 морском судне, которые участвуют в схемах обхода санкционных ограничений на торговлю российской нефтью", - говорится в сообщении.

Среди обнародованных лиц - капитаны танкеров, аффилированных с подсанкционной российской компанией "Совкомфлот", которые нарушают политику ограничения предельной цены на российскую нефть. В частности, это Иван Никифиров, капитан танкера KOTLAS, Константин Коваленко - танкер CORUS, Александр Перегудов - танкер CARUZO, Андрей Лемешко - капитан судна BERRA и другие.

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Как объясняют разведчики, капитаны владеют реальной информацией о владельцах теневых танкеров, техническом состоянии судов, грузе и его стоимости, а также маршруте судна. Именно они принимают решение об отключении или манипуляции с навигационными системами кораблей, подделке данных о местонахождении судов, внесении ложных данных в маршрутные журналы, опасной перегрузке нефти между судами в море и применении других схем для обхода санкций.

Отмечается, что такие действия не только способствуют финансированию агрессивной войны против Украины, но и создают угрозу глобальной экологической катастрофы. В разделе "Морские суда" на портале War&Sanctions уже доступны данные о 782 судах и 100 капитанах.

Теневой флот России

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны сообщало, что РФ в 2024 году перевезла более 60% морского экспорта нефти благодаря теневому флоту танкеров, - 78% экспортируемой сырой нефти и 37% нефтепродуктов. Общий морской нефтяной экспорт России оценивается в более 80 млрд евро: сырая нефть - 57 млрд евро и нефтепродукты - 26 млрд евро. Говорилось, что теневой флот РФ - это 387 танкеров, общей грузоподъемностью в более 57 млн метрических тонн.

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