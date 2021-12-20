Животное не может самостоятельно питаться и стоять.

На ферме в бразильском муниципалитете Нова-Валенсия (штат Эспириту-Санту) появился на свет двухголовый теленок-мутант. Животное не может нормально стоять на ногах и самостоятельно питаться. Владельцам приходится кормить его из бутылочки.

Об этом сообщает Daily Star.

Этот теленок был третьим отпрыском коровы. Первые два теленка родились нормальными. Одной из причин генетической аномалии может быть изменение в геноме, вызванное внешними факторами или состоянием самой коровы.

"Теленок очень слаб", – рассказал сын фермера Делчи Бусатто.

Читайте такжеУникальную глубоководную рыбу обнаружили в США: таких встречали всего три десятка (фото)Ветеринар, к которому фермер обратился за экспертным мнением, не смог объяснить, что могло вызвать подобную мутацию. Также он не стал делать прогнозы, сможет ли новорожденный теленок выжить.

"Сейчас остается только ждать и смотреть, что будет дальше", – добавил Бусатто.

Ранее сообщалось, как в России корова родила необычное существо - внешне оно напоминало двуглавого теленка, но с телом свиньи.

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Автор: Катерина Шварц