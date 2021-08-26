У жадной голодной змеи разорвался желудок.

В Таиланде в провинции Пхитсанулок огромный питон целиком проглотил корову, но не сумел переварить ее и погиб. Желудок жадной рептилии лопнул из-за гигантской добычи.

Об инциденте пишет Daily Star.

Отмечается, что мертвую змею обнаружил фермер, который отправился искать своего пропавшего теленка.

Мужчина был шокирован, когда увидел окровавленные останки детеныша коровы и четырехметрового темного тигрового питона.

Читайте такжеВ США любительницу змей задушил 2,5-метровый питон (видео)Как рассказал представитель местных властей Нирун Ливваттанакуль, питон был голоден, увидел корову, задушил ее, а затем проглотил целиком.

"После того, как корова погибла в чреве змеи, ее тело начало распухать и раздуло желудок рептилии еще сильнее. В результате произошло то, что мы видим", – отметил он.

Предположительно, змее было около восьми лет. После обследования тела животных сожгли и захоронили.

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Автор: Катерина Шварц