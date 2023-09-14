Сейчас Бундесвер имеет 600 единиц таких ракет.

Правительству канцлера Олафа Шольца нужно принять решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Соответствующий шаг Германии активно требуют депутаты Бундестага. Письмо к Шольцу подписали Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Гофрайтер ("Зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ).

"В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера, для того, чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику", – говорится в письме.

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Депутаты подчеркнули, что представители украинского правительства заверили их в личных разговорах, что эти ракеты будут использоваться только на территории Украины.

"Мы не видим причин сомневаться в этом обещании", – отметили немецкие депутаты. По их словам, Германия обязана поставлять Украине все необходимое для сдерживания российских оккупационных войск.

"Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем", – говорится в обращении депутатов к Шольцу.

Taurus для Украины - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в мае Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus находится у канцлера Германии Олафа Шольца "на столе", он должен его подписать.

В августе Шольц заявил, что Берлин не готов к передаче Украине ракет Taurus.

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