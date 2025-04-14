Политик считает, что нужно "сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас поддержала позицию будущего канцлера Германии Фридриха Мерца относительно поставок Украине крылатых ракет Taurus.

Соответствующее заявление она сделала во время встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге на следующий день после масштабной российской ракетной атаки на город Сумы, в результате которой погибли десятки людей, пишет ntv.de.

Каллас добавила, что нужно "сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя и мирное население не погибало".

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Предложение Мерца по ракетам Taurus: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Мерц заявил, что украинская армия должна выйти из оборонительной позиции, и подтвердил готовность передать Украине авиационные крылатые ракеты Taurus, против отправки которых выступает нынешний канцлер Олаф Шольц. "Я всегда говорил, что сделаю это только по согласованию с нашими европейскими партнерами. И если это будет согласовано, то Германия должна участвовать", - сказал Мерц.

Мерц не только дал понять, что пришло время поставлять ракеты Taurus украинцам, но и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост. Комментируя потуги американского президента Дональда Трампа протащить мирное соглашение между РФ и Украиной, он предупредил, что Путин не "отреагирует положительно на слабость и мирные предложения".

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