Тюрьма Пул-э-Чархи стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года.

Боевики радикального движения "Талибан" освобождают заключенных из крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи.

На опубликованных в сети кадрах видно, как из тюрьмы выходят с вещами десятки заключенных.

По состоянию на 2018 год в тюрьме Пул-э-Чархи находились до пяти тысяч заключенных. Эта тюрьма стала известной из-за пыток и смертной казни после Саурской революции 1978 года.

Сегодня боевики "Талибана" подошли к Кабулу и заявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент заявил, что откажется от власти и обеспечит мирную передачу власти, а лидеры боевиков воздержались от штурма города.

Местные СМИ сообщают, что главой переходного правительства назначен бывший глава МВД Афганистана, экс-посол в ФРГ Али Ахмад Джалали.

Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

Представители боевиков заявили, что иностранцы, находящиеся в Афганистане, могут свободно покинуть страну.

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Что такое "Талибан"?

"Талибан" - это исламистское движение, появившееся в Афганистане в 1994 году среди пуштунов. Оно управляло страной с 1996 по 2001 год, а также регионом Вазиристан на севере Пакистана с 2004 года.

После терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию и при поддержке Северного альянса свергли режим "Талибана". Те ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан.

В 2003 году Совет безопасности ООН признал талибов террористической организацией.

Джо Байден еще в ходе своей предвыборной кампании обещал завершить "вечные войны" США, упоминая и операцию в Афганистане. Также он начал вывод своих войск из страны.

Автор: Денис Прядко