26 марта генерал назвал Россию "историческим другом Уганды".

Сын президента Уганды, бригадный генерал Мухузи Кайнеругаба заявил о готовности отправить войска для обороны Москвы.

"Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!" - написал он.

Кайнеругаба также подчеркнул, что в Африке "верят в президента Путина", когда речь идет о войне в Восточной Европе, а "Запад тратит время на бесполезную проукраинскую пропаганду".

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"Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка должны победить в Украине. 75% человечества победят 15%", - заявил он.

26 марта генерал назвал Россию "историческим другом Уганды". "Тот, кто подрывает эту дружбу, подрывает нашу страну", - отметил он.

В феврале 2022-го Кайнеругаба одобрил решение Кремля о начале войны в Украине. Осенью он говорил, что Уганда будет расценивать нападение на Россию как нападение на Африку.

Ситуация с влиянием в Африке - детали

Российские, французские и американские лидеры посещают с визитами африканские страны, чтобы заручиться поддержкой своих позиций в отношении войны в Украине, проводя самую напряженную борьбу за влияние на континенте со времен холодной войны.

В британской разведке предполагают, что Россия "попытается использовать визиты, чтобы обвинить Запад в провоцировании международного продовольственного кризиса и заручиться поддержкой африканских государств", которые сохраняют нейтралитет касательно вторжения российских войск в Украину.

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