Дело МН17: окружной суд Гааги оставил засекреченными имена 12 свидетелей (видео)

9 марта в судебном комплексе "Схипхол" Окружной суд Гааги начал судебные заседания в отношении первых четырех подозреваемых по делу о сбитии самолета.

Окружной суд Гааги оставил засекреченными имена 12 свидетелей по делу сбития "Боинга 777" рейса МН17.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оспорить статус и обнародовать их фамилии пыталась защита одного из подозреваемых в сбитии Боинга - подполковника ГРУ Олега Пулатова. Впрочем, учитывая значительную угрозу жизни и здоровью, окружной суд Гааги оставил имена 12 свидетелей засекреченными.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 является российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

9 марта В Нидерландах начался судебный процесс над этими людьми. Ни один из них не явился на заседание. В то же время суд заявил, что готов вести процесс по делу MH17 без присутствия подозреваемых.