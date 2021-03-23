В местной полиции сообщили, что число погибших в результате стрельбы возросло до 10.

В американском штате Колорадо, в супермаркете, неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента погибли 10 человек, включая одного полицейского.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер. По данным издания, подозреваемый злоумышленник уже задержан. Официально эта информация пока не подтверждена.

В сети появилось видео, на котором видно, как полицейские выводят из здания мужчину в наручниках, он с окровавленной ногой.

В местной полиции сообщили, что число погибших в результате стрельбы возросло до 10. Среди погибших есть офицер полиции Боулдер Эрик Талли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

"Мы сочувствуем семьям, которых задела трагедия. Погибли 10 человек", - говорится в сообщении полиции.

В полиции заявили, что не будут разглашать имена других жертв, пока не будут проинформированы их семьи.

Правоохранители также подтвердили, что задержанный потерпевший является вероятным стрелком.

Сейчас ведется расследование. Аналитики находятся внутри здания и обрабатывают доказательства. Мотив того, кто стрелял, пока не установлен, сообщил один из сотрудников правоохранительных органов.

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Автор: Виктория Гордиенко