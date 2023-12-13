В их совместном заявлении говорится, что они будут продолжать оказывать весомую военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине как индивидуально, так и коллективно.

Страны Северной Европы с начала полномасштабного вторжения России оказали Украине помощь на около 11 миллиардов евро.

Были поставлены системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, основные боевые танки Leopard, боевые бронированные машины, средства полевой медицинской помощи и оборудование для разминирования.

В их совместном заявлении говорится, что они будут продолжать оказывать весомую военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине как индивидуально, так и коллективно, а также в рамках международных форматов и платформ.

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Страны Северной Европы поддерживают позицию других стран о том, что Россия должна прекратить агрессию и немедленно и безоговорочно вывести свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Страны Северной Европы также соглашаются начать двусторонние переговоры с Украиной о обязательствах по безопасности, которые будут формализованы в тесной координации с союзниками и партнерами стран "Группы семи".

"Страны Северной Европы обеспечивают долгосрочную поддержку Украины. Мы объединены в укреплении устойчивости Украины и ее способности защищать себя и остаемся готовы поддерживать Украину сегодня, завтра и в течение последующих лет", - говорится в заявлении.

Свежие пакеты помощи от стран Северной Европы - детали

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что ее правительство готовит военную помощь для Украины на почти 1 млрд евро. При этом, датский премьер отметила, что завтра, 14 декабря, ее правительство презентует в парламенте новый военный пакет.

Норвегия выделит Украине 1,8 миллиардов долларов помощи до конца этого года и продолжит поддержку страны с первых месяцев 2024 года.

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