Такая необходимость возникла после падения ракеты в Польше.

Странам НАТО, которые имеют общие границы с Украиной, необходимо задуматься над усилением своей противовоздушной обороны, чтобы обезопасить свои территории.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью на телеканале TV3.

По словам главы МИД, инцидент с падением ракеты в польском Пшеводуве доказывает необходимость обзавестись дополнительными системами ПВО для стран НАТО, которые граничат с Украиной. При этом чиновник подчеркнул, что подобные происшествия стали возможны только из-за вооруженной российской агрессии и террористических обстрелов нашего государства.

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По словам Ринкевича, расследование в Пшеводуве продолжается, и новых подробностей пока нет. Тем временем Латвия уже укрепляет свою ПВО. Вопрос усиления противовоздушной обороны поднимался в проекте правительственной декларации, и на это выделили дополнительные средства.

Падение ракеты в Польше: основные подробности

Вечером 15 ноября появилась информация о падении ракеты в польском населенном пункте Пшеводув вблизи с украинской границей. Это случилось после массированного террористического обстрела территории нашей страны Россией. В результате происшествия погибли два человека.

Как заявил президент США, ракета вряд ли была запущена из РФ. А в польском МИД сообщили, что в Пшеводуве упал советский боеприпас 1970-х годов.

Польский президент Анджей Дуда на совместном брифинге с премьер-министром Матеушом Моравецким сказал: "Есть большая вероятность, что это была ракета украинской ПВО. Доказательств запуска ее с территории России пока нет".

Подробностями расследования поделился руководитель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера. По его словам, в Пшеводуве упал снаряд от системы ПВО С-300 Украины.

Президент Владимир Зеленский не согласился с выводами следователей и запросил доступ к месту инцидента для украинских экспертов. Позже стало известно, что они будут допущены в Пшеводув для проведения собственного анализа.

Как сообщили СМИ, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан попросил Зеленского "осторожнее" высказываться насчет падения ракеты в Польше.

Глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Якуб Кумох сообщил, что происшествие в Пшеводуве не вызвало напряжения в отношениях Варшавы и Киева.

Польша приняла предложение Германии разместить на границе с Украиной системы ПВО Patriot для защиты неба.

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