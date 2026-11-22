Фицо подчеркнул, что такая поддержка Украины "лишь продлевает страдания".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро, отметив, что помощь Киеву "только продлевает страдания".

Об этом Фицо сказал в видеообращении на своей странице в Facebook, подчеркнув, что Словакия не присоединялась и к предыдущему кредиту на 90 миллиардов евро, и менять свою позицию не собирается.

Фицо утверждает, что ЕС политически "шантажирует" Словакию, увязывая вопрос о кредите с утверждением общеевропейского бюджета на 2028–2034 годы. Он также заявил, что "это не кредит, а фактически подарок", подчеркнув, что Украина не сможет вернуть эти средства.

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В то же время он отметил, что Словакия продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь. Однако он считает нецелесообразным участие в кредитовании Украины, поскольку, по его словам, такая поддержка "только продлевает страдания".

Фицо также добавил, что вопрос о новом кредите он планирует обсудить в понедельник во время встречи в Братиславе с премьер-министрами стран Вышеградской четверки и канцлером Австрии.

Кредит ЕС для Украины

Ранее три страны ЕС – Чехия, Словакия и Венгрия – добились освобождения Украины от уплаты процентов по кредиту на 90 млрд евро. Новый кредит в размере около 45 млрд евро потребует поддержки всех 27 стран Евросоюза. В то же время эти три государства, а также Болгария уже заявили, что не будут участвовать в дальнейшем финансировании Украины.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все страны-члены блока не согласятся участвовать в финансировании Украины в 2027 году и в последующие годы.

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