Ожидается, что Столтенберг выйдет к прессе ориентировочно в 18:00 по киевскому времени.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сегодня выступит с заявлением после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

"Во вторник, 22 февраля 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформирует медиа в штаб-квартире НАТО после экстренного заседания Комиссии Украина-НАТО", – говорится в заявлении.

Ожидается, что Столтенберг выйдет к прессе ориентировочно в 18:00 по киевскому времени.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическим выходом из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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