Он будет ведущим Саммита первых леди и джентльменов.

Известный британский актер, писатель и сценарист Стивен Фрай приехал в Киев. Соответствующие снимки он опубликовал в Instagram.

Писатель поделился с подписчиками фотографией из поезда "Укрзалізниці", снимком маски для самопомощи в киевском отеле, надписью "Укрытие". Также он показал свой ужин.

"Даже не верится, что я приехал в Киев всего 12 часов назад: за это время я наблюдал за хирургической операцией раненого солдата (звучала сирена воздушной тревоги, но никто не обращал внимания, нужно было ухаживать за пациентом). Затем я познакомился с двумя молодыми людьми, которые смеялись, подшучивая друг над другом по поводу различий между их новыми протезами ног. Затем я поговорил с молодой женщиной, которая всего две недели назад потеряла мужа на русском фронте. Всех их объединяло необыкновенное чувство юмора, а также глубокая непоколебимая решимость противостоять варварам у ворот и сохранить свою независимость и суверенитет. Война способна пробудить в людях самое худшее, но иногда и самое лучшее..." - написал он.

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Фрай отметил, что принял приглашение на саммит по вопросам психического здоровья от Администрации Президента Украины.

"Это большая честь для меня, и, на мой взгляд, проведение такого саммита очень хорошо отражает открытость, а также здравый смысл украинского правительства. Это вовсе не пропагандистский трюк, а реальное объединение усилий неврологов, социологов, психологов и тех, кто работает с психической травмой", - добавил Фрай.

На странице Саммита первых леди и джентльменов в Instagram сообщили, что актер согласился стать его ведущим. "Он последовательно поддерживает Украину в ее борьбе за существование и независимость, о чем свидетельствуют его интервью с гостями. Кроме того, он помог украинцам пережить зиму благодаря инициативе ShelterBox", - говорится в сообщении.

Саммит первых леди и джентльменов

Как известно, в 2021 году первая леди Украины Елена Зеленская основала международное объединение супругов первых лиц мира для обмена опытом и реализации совместных проектов ради благосостояния людей в мире.

Прошлогодний Саммит назвали "Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе". В этому году встреча посвящена ментальному здоровью.

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