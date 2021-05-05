Почти через месяц после смерти мужа королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского — обнародовали его свидетельство о смерти.
Как пишет The Telegraph, в документе указано, что 99-летний герцог умер от "старости". Свидетельство выдал глава Королевской медицинской службы сэр Хью Томас.
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В Британии эта причина смерти указывается в случаях, когда пациенты старше 80 лет и если врач лично заботился о них. Это означает, что у принца Филиппа не было никаких других заболеваний или травм, которые бы ускорили его смерть, и недавняя операция на сердце не имела отношения к его смерти.
Смерть герцога Эдинбургского была зарегистрирована в королевском округе Виндзор и Мейденгед его личным секретарем бригадным генералом Арчи Миллер-Бейквеллом 13 апреля, через четыре дня после его смерти.
Напомним, что герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в Виндзорском замке. Похороны состоялись 17 апреля в часовне Святого Георгия.
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