США заявили о российской слежке за Трампом в рамках Договора об открытом небе

Помощник американского президента заявил, что Россия в рамках Договора об открытом небе следила за Дональдом Трампом.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора об открытом небе следила за Дональдом Трампом.

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По его словам, представители страны летали над Белым домом, а также над гольф-клубом Трампа. «Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: "Кэмп-Дэвид" или Бедминстер (резиденция и гольф-клуб.- ред.). Так что они использовали договор не должным образом»,- сказал О'Брайен в эфире Fox News, передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, 21 мая, президент США объявил о выходе из Договора об открытом небе. Американская сторона объяснила это нарушениями условий соглашения со стороны России.