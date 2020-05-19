Трамп недоволен отношением ВОЗ к Соединенным Штатам

Президент США заявил, что ВОЗ должна "делать свою работу лучше".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения должна изменить свое отношение к США и прочим странам, или Вашингтон примет решение о своем выходе из организации.

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«Они должны навести у себя порядок. Они должны делать свою работу лучше. Они должны быть более честными с другими странами, включая США, или мы больше не будем иметь с ними дело», - цитирует Reuters заявление Трампа перед журналистами в Белом доме.

Ранее Трамп направил Всемирной организации здравоохранения письмо-ультиматум и пригрозил полностью прекратить ее финансирование из-за плохой работы в условиях пандемии.

Организации президент дал 30-дневный срок на «существенное улучшение ситуации». В противном случае, говорит Трамп, ВОЗ рискует потерять миллионы долларов финансирования и членство США в целом.

Сегодня Ассамблея Всемирной организации здравоохранения приняла резолюцию с призывом оценить эффективность реакции на эпидемию со стороны правительств стран мира и международных организаций.