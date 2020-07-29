США выведут почти 12 тысяч военных из Германии

Американский контингент в ФРГ после этого сократится до 24 тысяч военнослужащих.

Соединенные Штаты Америки выведут 11 900 военнослужащих из Германии.

Об этом заявил в среду, 29 июля, министр обороны США Марк Эспер, передает DW со ссылкой на dpa.

Он утверждает, что такие действия Вашингтона увеличат "стратегическую гибкость" вооруженных сил США.

Около 6400 американских военных отправят обратно в США, а еще 5600 должны перебросить в другие страны-члены НАТО, такие, как Италия и Бельгия, а также - при условии заключения соответствующих договоренностей - в Польшу и страны Балтии.

Это решение больше всего затронет американскую военную базу в Штутгарте в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Военные должны будут ее покинуть "быстрее", возможно, в течение "недель", отметил Эспер.

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Американские военные базы размещены также в других немецких федеральных землях - в Рейнланд-Пфальце и Баварии. Военное присутствие США десятилетиями влияла на экономическое развитие этих регионов. В частности, на военных базах США в Германии работают тысячи местных немцев. Согласно оценкам, которые приводит dpa, только военно-воздушная база США Рамштайн ежегодно генерирует в региональной экономике 2 миллиарда долларов.

Также США перенесут штаб-квартиру Европейского командования вооруженных сил США (Eucom) из немецкого города Штутгарт в Баден-Вюртемберге в бельгийский город Монс. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

Напомним, что 15 июня президент США Дональд Трамп подтвердил намерение сократить численность американских военнослужащих в Германии до 25 тысяч человек. Решение обусловлено тем, что Берлин "не выполнил обязательств" относительно финансирования НАТО, объяснил тогда Трамп. Сейчас в Германии размещены около 35 тысяч солдат и офицеров Соединенных Штатов Америки. Итак, США выведут из ФРГ даже больше войск, чем планировалось изначально.

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